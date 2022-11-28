Mustafa Cengiz'in vefatının ilk yıl dönümünde Ulus mezarlığında yapılan anma törenine, Cengiz Ailesi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Okan Böke, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün, Dorukhan Acar ve Ömer Cansever, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile spor camiası ve taraftarlar katıldı.

Ziyaretin ardından Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, "Mustafa başkanın ölümünün birinci yılında onu anmak için toplandık. Güzel bir hazirun vardı. Kendisi Galatasaray'a hizmet etmekten sağlığına hiç dikkat etmedi. Dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı ama Galatasaray'ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak kendisine Galatasaray için verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun, her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tahammül etmek kolay değil." ifadelerini kullandı.



