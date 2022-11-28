Galatasaray, Okan Buruk'un yabancı stoper isteği üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom stoper avına çıktı! Hedef İtalya
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına yabancı bir stoper isteyen teknik direktör Okan Buruk, yönetime talebini bildirdi. Cimbom'un hedefindeki isim İtalya Serie A'da. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda adaylar arasında yer alan Juan Jesus'a ilgisini artırdı.
31 yaşındaki futoblcu Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu için ön görüşmeler olumlu geçti.