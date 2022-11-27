Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde! İşte o gelişme

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Aslan'ın daha önceden çok istediği ancak kadrosuna katamadığı isimlerden biri olan Memphis Depay'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 06:40