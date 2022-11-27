Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde! İşte o gelişme
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Aslan'ın daha önceden çok istediği ancak kadrosuna katamadığı isimlerden biri olan Memphis Depay'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği süper yıldızlarla şov yapan Galatasaray, devre arasında da transfer yağmurunu sürdürecek... Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, sezon başında çok istediği ama alamadığı Memphis Depay'ı bu kez bitirebilir. Konu ile ilgili Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi. Sezon başında Bayer Leverkusen'e transfer olan ve Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'yla Katar'da mücadele eden Sardar Azmoun'dan Fenerbahçe mesajı. İsmi daha önce Sarı Kanarya ile anılan 27 yaşındaki forvete, 'Türkiye'de futbol oynar mısın?' sorusu yöneltildi. Gazeteci Nicolo Schira, Barcelona'nın teknik direktörü Hernandez'in Depay'ı takımda istemediğini ve futbolcunun ocak ayında ayrılacağını iddia etti. Adı sıkça Cimbom ile anılan 28 yaşındaki oyuncunun ocakta sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.