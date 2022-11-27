Galatasaray'da yönetim ve teknik heyette Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Sezon başında PSG'den kiralık olarak kadroya dahil olan golcü yıldız, performansı ile dikkat çekiyor. Galatasaray CEO’su Erden Timur, sezon sonunu beklemeden Paris'e giderek Arjantinli yıldız için PSG ile görüşecek. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile kiralık olarak kadroya katılan Haris Seforovic ve Mauro İcardi'nin sözleşmeleri sona erecek. Birçok isim konuşulurken teknik direktör Okan Buruk'un planı performansı artan ve attığı gollerle öne çıkan Mauro İcardi ile daha uzun süre çalışmak. Maldivlerden dönüşünde, Arjantinli golcü ile bir araya gelen genç teknik adam, "Seninle devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer senin aklında da bizimle devam etmek varsa, PSG ile temas kuracağız" diye konuştu. Taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro İcardi, İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve Türkiye'ye alıştığını söyledi.

PSG'YE EN YÜKSEK TEKLİF YAPILACAK

Başarılı futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmekten mutlu olacağını anlattı. Gereken özveriyi bulunmaya da söz verdi. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk yaptığı bu görüşmeyi Galatasaray CEO'su Erden Timur'a aktarırken Timur sezon sonunu beklemeden Paris'e gitme kararı aldı. Burada PSG'nin sportif direktörü Luis Campos ve İcardi'nin Galatasaray'a gelmesinde önemli rol oynayan başkan danışmanı Antero Henrique ile bir araya gelecek. Timur, PSG'ye İcardi için Galatasaray'ın yapabileceği en yüksek teklifi sunacak. Timur'un Antero ve Campos ile yüz yüze görüşmek istemesinin birinci nedeni ise İcardi konusundaki fikirlerini net olarak anlamak.