Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, harekata devre arasında da devam edecek. Sol bek pozisyonunda Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'tan Luke Shaw'ı renklerine bağlamak istiyor. İngiliz oyuncunun Juan Mata ile yakın olduğu biliniyor. Transfer'de Mata, Cimbom'a destek olacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapatan Galatasaray transfer dönemi açılınca eksiklerini tamamlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda iki yabancı oyuncu ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Patrick van Aanholt'un durumu kesinleşti gibi. Tecrübeli sol bek gönderilecek. Haris Seferovic'in de ayrılma ihtimali yüksek. Galatasaray öncelikle sol bek mevkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre gündemde Manchester United'ın tecrübeli sol beki Luke Shaw var.

KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR

Luke Shaw şu sıralarda, İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 27 yaşnıdaki sol bekin kulübü Manchester United ile kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Cimbom, Shaw'un şartlarını ve ayrılığa nasıl baktığını araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bonservissiz olarak renklerine katmanın planını yapıyor. Galatasaray, Luke Shaw'u renklerine bağlayarak bu bölgeyi sağlama almayı hedefliyor. Shaw hamlesiyle Okan Buruk'un da eli bir hayli güçlenecek.

MATA'NIN KANKASI

Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Juan Mata'nın çok yakın arkadaşı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Shaw'un Premier Lig'in en iyi sol beklerinden biri olduğunu düşünüyor. Bunu her seferinde kendisine de iletti. Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılmak isterse Mata, sarı-kırmızılı formayı giymesi için aracı olacak.