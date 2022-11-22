Süper Lig'e Okan Buruk önderliğinde istediği gibi başlayamayan Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesi çıkışa geçerek lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Liglere verilen ara sebebiyle sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları da başladı. Kadroya yapılacak takviyeler konuşulurken, takımdaki yıldız isim için ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'e Okan Buruk önderliğinde istediği gibi başlayamayan Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesi çıkışa geçerek lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Liglere verilen ara sebebiyle sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları da başladı. Kadroya yapılacak takviyeler konuşulurken, takımdaki yıldız isim için ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve özellikle aldığı maaşla gündeme gelen Patrick van Aanholt'un İngiltere'ye geri dönmesi söz konusu. Hollandalı sol bek için Ada kulüplerinden Swensea City ve Watford devreye girdi. Championship'te mücadele eden iki ekip de ara tranferde 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılı kulüp ise bu ayrılığa sıcak bakıyor.

Deneyimli futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta. Oyuncu 2021 yılında Crystal Palace'tan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Galatasaray formasıyla 57 maça çıkan Van Aanholt 3 gol attı ve 5 de asist üretti.