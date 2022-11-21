Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bu sezon gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile ilgili karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, iki futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da yönetim, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e zam yapılması için düğmeye bastı. Sezon başından bu yana tartışılan iki isimle ilgili harekete geçildi.

Milliyet'in haberine göre; Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturup taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak. Bu noktada yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretinin 20 milyon liraya yükseltileceği belirtildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbulcunun senelik ücretinin kademeli olarak artış göstereceği de dile getirildi.

Yine yılda 900 bin lira ile takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e de ciddi bir zam yapılacağı bildirildi. Bu noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya +3 senelik yeni kontrat planlandığı vurgulandı. Yeni sözleşmeyle Yunus'a yıllık 10 milyon lira verilmesinin düşünüldüğü, bunun da zamanla artacağı kaydedildi.