Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Eden Hazard için girişimlere başladığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Sezon başında kadrosuna birbirinden değerli isimleri katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı taraftarlar son dönemde Cristiano Ronaldo ile yatıp kalkarken gündeme gelen son isim Eden Hazard... Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen yöneticiler, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Belçikalı yıldız için İspanyol kulübüyle temas kurduğu öğrenildi. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken Galatasaray, 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ara transferde kiralamayı planlıyor. Cimbom, Eden Hazard'ı ikna etmek için yakın arkadaşı Dries Mertens'i de devreye sokacak.

MAAŞININ YARISINI ÖDEYECEK

Öte yandan AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hazard'la ilgili açıklamalarda bulundu. Juan, Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılacağını, Galatasaray yolunun da açık olduğunu ifade etti. Juan yaptığı açıklamada, "Eden Hazard yaşadığı sakatlık sonrasında takıma adapte olamadı. Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor. Maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla... Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

KATAR'DA SAHNE ALACAK

Belçika, Dünya Kupası'nda Kanada, Hırvatistan ve Fas ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor. Dries Mertens, Eden Hazard ve arkadaşları, 2022 Katar'da ilk maçını 23 Kasım'da Kanada'ya karşı oynayacak. Real Madrid'de beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki Hazard'ın performansı merakla bekleniyor. Hazard'la ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.