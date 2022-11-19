Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda Memphis Depay hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray, Barcelona forması giyen Hollandalı yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Depay'ın menajeri, transferin uygun bir rakama gerçekleşebileceğini ifade ettti. İşte detaylar...
Ara transfer öncesi Galatasaray'la adı anılan yıldızlardan Memphis Depay'da sıcak saatler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; forma şansı bulamadığı Barcelona'dan devre arasında ayrılmaya hazırlanan Hollandalı golcü, menajeri aracılığıyla Cimbom'un kapısını çaldı. 28 yaşındaki yıldızın menajeri sarı-kırmızılı yönetime, Depay'ın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu belirtirken, transferin uygun rakama gerçekleşebileceği mesajını verdi. Seferoviç'i göndermek isteyen Galatasaray'da Depay için son kararı Okan Buruk verecek.