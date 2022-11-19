İç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey. Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasına ulaşıldı. Sabah Spor'un haberine göre; Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı. 480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan Boey, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi. Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan 22 yaşındaki Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Sacha Boey'in talep ettiği rakamı çok yüksek bulan sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncadan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.