Galatasaray'da gözler Patrick van Aanholt'a dikilti. Hollandalı sol bek beklenen performansı gösteremediği için teknik heyet ve yönetim mutsuz. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu bilinirken, teklif gelmemesi halinde sözleşmedeki tazminatı ödeyecek ve Aanholt ile yollarını ayıracak. Ancak Patrick van Aanholt'un tazminat bedeli iç açıcı değil. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile ilgili yol haritası belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geleceği planlayan yönetim, Hollandalı sol bek oyuncusu için öncelikle gelecek teklifleri bekleyecek.

YÖNETİM TEKLİFLERE AÇIK

Bilindiği üzere Patrick van Aanholt ile Galatasaray arasındaki sözleşme 2024 yılına kadar devam edecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, performansıyla beklentilerin altında kalan deneyimli oyuncu için gelecek tekliflere açık.

3.5 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR

Ancak Takvim'in haberine göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu için tatmin edici bir teklif alamazsa B planını devreye sokacak. Galatasaray, sonraki seçenek olan oyuncu ile yolları ayırma planını gündemine alırsa deneyimli futbolcuya 3.5 milyon euro (yaklaşık 68 milyon TL) ödeme yapmak zorunda.

MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALAMADI

Geçen sezon 48 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asist yaptı. Hollandalı, teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik milli takım kadrosuna da davet alamamıştı. Patrick van Aanholt daha önce Crystal Palace, Sunderland, Vitesse, Leicester City, Chelsea, Newcastle United ve Coventry ekiplerinde de forma giymişti.