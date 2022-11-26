Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey'e teklifler yağıyor. Son olarak Fransız devi Olympique Lyon, yıldız bekin bonservisini almak için devreye girdi. Ancak Başkan Dursun Özbek, teklifi az buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin kıskacında. Fransız sağ bek oyuncusuna Ligue 1'in köklü ekibi Olympique Lyon talip oldu.

CİMBOM TEKLİFİ REDDETTİ

Sarı-kırmızılılar, Boey için Fransız ekibinden gelen teklifi değerlendirdi. Takvim'in haberine göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının 8 milyon euro tutarı az bulduğu ve gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray, Boey ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye transfer yapmak durumunda.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2021-22 sezonunda Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer edilen Boey, bu sezon Galatasaray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Sacha Boey, taraftarların da beğendiği isimler arasında.