Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Hollandalı futbolcunun İtalya'nın Serie A takımlarından Lazio'ya gideceği iddia edildi. (GS SPOR HABERLERİ)

Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a maliyeti olay oldu. Sarı-Kırmızılıların yollarını ayırmayı planladığı Hollandalı yıldızın yeni adresi de şekilleniyor. İşte Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a çıkardığı 6,3 milyon euroluk faturanın detayları...

PATRICK VAN AANHOLT'TAN GALATASARAY'A AĞIR FATURA

Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Patrick van Aanholt, sezon başına 1.9 milyon euro net maaş alıyor. Geride bıraktığımız sezonlarda bonuslarla birlikte yaklaşık 2,5 milyon euro kazanan deneyimli sol bek, Okan Buruk tarafından gözden çıkarıldı.



PATRICK VAN AANHOLT'UN MALİYETİ 6,3 MİLYON EURO OLDU

Devre arasında yolların ayrılması beklenen Patrick van Aanholt, Galatasaray yönetiminden 2 yıllık alacağının tamamını talep ediyor. Söz konusu durumda Hollandalı futbolcu 3,8 milyon euro alacağını da tahsil edecek ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a maliyeti toplam 6,3 milyon euroyu bulacak.

KARİYERİNDE İLK KEZ SERIE A'DA TOP KOŞTURACAK

Öte yandan Akşam'ın haberine göre Patrick van Aanholt'un yeni adresi de şekilleniyor. Bir süredir Lazio'nun kıskacında olan futbolcunun İtalyan devine gideceği konuşuluyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Patrick van Aanholt kariyerinde ilk kez Serie A'da forma giyecek.

9 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Patrick van Aanholt, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı ve 2 asistlik katkı verdi.