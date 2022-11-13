LEVENT TÜZEMEN - KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!
Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı.
LEVENT TÜZEMEN - KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!
Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı.
Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Raschia ile hücuma hızlı taşıdı.
Lucas orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı.
Icardi'nin keyifi yerindeydi. Arjantinli yıldız maç boyu çok çalıştı, önde rakip savunmaya baskı uyguladı ve mükemmel kullandığı penaltıda vuruşu tam üst doksana yaptı.
Galatasaray'ın daha az topa sahip olduğu oyunda Mertens vasat oyununu yine güzel bir golle süsledi. Abdülkerim ile Nelsson riske girmeden oynadı. Galatasaray'da her oyuncu taşın altına elini sokunca ortaya mükemmel bir takım savunması çıktı.
Başakşehir Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı.
Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız:
1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak.
2-Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar maalesef kafalarını kuma gömecekler.
SERKAN KORKMAZ - BAŞROLLER
Okan Buruk'un Galatasaray'ının birine patlayacağı çok belliydi. Ne acayiptir ki dünya üçüncülüğündeki hocasını derbide yenip, Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyini kupadan eledikten sonra şimdi de Fatih Terim stadında en büyük kankasını yendi.
Birlikte Inter'e gittiği, eski oda arkadaşı, lig ikincisi Emre hocayı… "Galatasaray gol atamıyor", "Galatasaray bireysel yetenekle kazanıyor", "Okan hoca ocak ayını görmez", "Icardi yatmaya gelmiş", "Kerem bitmiş" gibi cümlelerin hepsi dün akşam Başakşehir'de çimlere gömüldü.
Yepyeni bir yönetim, yepyeni ve geç bir araya gelmiş bir kadroyla ligin ilk yarısındaki sarı-kırmızılar için "başarılı" demek zorunluluktur. Bu başarının da iki tane mimarı var; Başkan Özbek ve Okan Buruk hoca…
Başarısızlığı da , başarıyı da paylaşmak zordur. Ama birbirine omuz atanlar, sosyal medyada birbirlerine giren sponsorlar(!), yetkililer(!) artık rol çalmasın.
Bu kulübün futbol aklı Okan Buruk, en yetkili ismiyse Dursun Özbek'tir. Herkes rolünü benimserse, tarihe geçecek bir şampiyonluk gelebilir. Galatasaray, düşmanlığı dışarıda aramayı bırakıp kenetlenmeli.
Dünya Kupası'yla keyifleri kesintiye uğrayacak taraftar için 45 gün çok zor geçecek.