Galatasaray formasını 2.5 sezon giyen Radamel Falcao için flaş bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa kullandığı ifadelerle İspanya'yı adeta ikiye böldü. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Futbol kariyerine La Liga ekibi Rayo Vallecano'da devam eden Radamel Falcao, İspanya'da tartışma konusu oldu. Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa'nın Falcao ile ilgili yaptığı açıklamalar taraftarları ikiye böldü.

"FALCAO DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ"

Takvim'in derlediği habere göre Rayo Başkanı Raul Martin Presa, Kolombiyalı golcü hakkında yaptığı açıklamada, "Biz dünyanın en iyi forveti Radamel Falcao'ya sahibiz. Hugo Sanchez'den beri sahada böyle bir oyuncu görülmedi" ifadesini kullandı.

TARTIŞMALAR FALCAO ÜZERİNDEN YAPILDI

Bu açıklamalar Vallecano'da tartışmaları beraberinde getirdi, taraftarlar arasında krize sebep oldu. Sanchez, Rayo Vallecano'da sadece 1 sezon geçirmesine karşın 35 maçta 17 gol atmıştı. Aynı sayıda maçta görev yapan Radamel Falcao ise 8 gol kaydedebildi.

FALCAO, TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Presa'nın açıklamaları İspanya'da taraftarlar arasında tartışmaya çıkarırken, birçok taraftar sosyal medya üzerinden Hugo Sanchez'in övdü. Bazı taraftarlar ise Falcao'nun yeteneği ve kariyerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

'BU ADAM KAFAYI YEMİŞ'

Sosyal medyada bazı futbolseverler Falcao'yu öven Raul Martin Presa için, 'Bu adam kafayı yemiş', 'Açıklama yaparken biraz ölçülü olmak gerek' gibi paylaşımlar yaptı.