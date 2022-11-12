Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadeleden sonra Galatasaray Kulübü resmi İngilizce hesabından Başakşehir ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadeleden sonra Galatasaray Kulübü resmi İngilizce hesabından Başakşehir ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar ilk paylaşımında "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı.







Twitter'dan İngilizce hesabından da paylaşım yapan Galatasaray Kulübü "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın." sözlerle Başakşehir'e göndermede bulundu. Mavi tikli kısım, 7 ile değiştirildi.



