GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Yusuf Demir'in peşinde!
Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve beklediği süreyi bulamayan Yusuf Demir için dünya devleri devreye girdi. ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Liverpool yakından ilgi gösteriyor. Ayrıca futbolcu Bundesliga devlerinin de uzun süredir radarında. Demir'e Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip oldu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.11.2022- 06:40
UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORLAR
Dortmund'un yaklaşık 1 seneden fazla süredir Yusuf Demir'i takip ettiği ve nabız yokladığı öğrenildi. Rapid Wien'den Barcelona'ya kiralık giden Yusuf Demir, Katalan ekibinde 9 maçta oynamış ve bu sezon Galatasaray'a gelmişti. 2026'ya kadar Galatasaray ile kontratı bulunan Demir için henüz net bir karar verilmedi. Teknik direktör Okan Buruk'tan da 2 lig, 1 de kupa maçına çıkan genç oyuncunun geleceği konusunda görüş alınacak ve daha sonra yol haritası çizilecek.