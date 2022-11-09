GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Yusuf Demir'in peşinde!

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve beklediği süreyi bulamayan Yusuf Demir için dünya devleri devreye girdi. ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Liverpool yakından ilgi gösteriyor. Ayrıca futbolcu Bundesliga devlerinin de uzun süredir radarında. Demir'e Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip oldu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2022- 06:40