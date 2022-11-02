Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı çok konuşulmuştu.
Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu! Maç tekrarı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarına büyük tepki gösterirken, yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, skoru elinde tutamamış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Maçın ardından ise mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a Galatasaray yönetiminden büyük tepki vardı.