Yaşananların kendilerinin beklemediği bir şey olmadığını söyleyen Özbek, şöyle konuştu: "Hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var' dedi.