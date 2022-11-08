Galatasaray'da kurmaylar derbi galibiyetiyle morallenmişken şoke eden bir gelişme yaşandı. Süper Lig devinin tecrübeli futbolcusunun menajeri, alacakları nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekti. Yaşanan gelişme sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı.

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon forma giyen Erick Pulgar'ın menajeri alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekmişti. Süper Lig devinde Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt da aynı gerekçeyle bir hamlede bulunmuştu.



Milliyet'in edindiği bilgiye göre; Galatasaray'a ihtar çeken son isim Lucas Torreira'nın menajeri oldu. Uruguaylı orta sahanın menajeri imaj haklarının ödenmemesi sonrası sarı-kırmızılılara ihtar çekti.



Tecrübeli orta sahanın yaşanan bu gelişmenin ardından kulübe karşı herhangi olumlu ya da olumsuz bir tavır sergilemediği kaydedildi.



FIFA'DA 2 DAVA



Galatasaray'ın eski futbolcularından Ryan Babel ile Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıların alacaklarını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay FIFA'ya şikayet etmişti. Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon 600 bin euroyu, Ryan Babel ise 1 milyon 300 bin euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.