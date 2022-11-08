Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından sarı kırmızılı futbolcular soluğu eğlencede aldı.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata Beşiktaş derbisi sonrası parti verdi!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Alınan derbi zaferi sonrası Cimbom'da Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata galibiyeti kutladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI
Mekâna önce Icardi ve Lucas Torreira geldi. Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklandı. İkiliye eşlik eden kadın, bir süre VIP araçta bekleyip mekâna öyle girdi.
Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve başka bir kadınla birlikte hızlıca otele giren futbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirdi.
Cumartesi günü oynanan maça attığı 2 golle damgasını vuran Mauro Icardi, heyecan yüklü karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla kutlama yaptı.