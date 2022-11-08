ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI

Mekâna önce Icardi ve Lucas Torreira geldi. Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklandı. İkiliye eşlik eden kadın, bir süre VIP araçta bekleyip mekâna öyle girdi.

Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve başka bir kadınla birlikte hızlıca otele giren futbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirdi.