Galatasaray, Karagümrük'ü yenerek yeni bir sayfa açtı.
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Beşiktaş ve F.Bahçe için flaş yorum: Bizim işimize gelir!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında flaş ifadeler kullandı. İki takımın durumunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertliler hakkında, "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar" açıklamalarında bulundu. İşte haberin detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fakat Okan Buruk tartışmaları bitmedi.
Fotomaç'ın haberine göre takımın ortaya koyduğu performans yorumcuları ve taraftarları memnun etmezken Buruk hedef noktası olan isimdi.