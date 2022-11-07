GALATASARAY HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Yusuf Demir'e dev talip

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Avrupa devinin sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'e talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 14:42