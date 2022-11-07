Sezona yıldız transferlerle giriş yapan Galatasaray kadrosuna kattığı isimlerle ses getirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Yusuf Demir'e dev talip
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Avrupa devinin sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'e talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mertens ve Torreira'yı aynı uçakla Türkiye'ye getiren Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcularla anlaşma sağladı.
Aslan transferin son günlerinde Arjantinli yıldız Icardi ile anlaştı.