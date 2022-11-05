Galatasaray - Beşiktaş derbisinin yıldızı Mauro Icardi: "Ben bir santrforum"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede 2 gol atarak yıldızlaşan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ben bir santrforum. Topların bana gelmesi, benim topla buluşmam gerekiyor. 2 kere fırsat buldum ve gol oldu. 3'üncüsünde ise top direkle buluştu. Bu şekilde devam edeceğiz."

"Gerçekten bu taraftarla, bu zaferi kutlamak çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Birlikte kutlama yaptık. Taraftar zaten bunu hak ediyordu."

"Saç stilimi her sene değiştiriyorum. Bu sene zamanı gelmişti. Üstüne de 2 gol atmam güzel oldu."