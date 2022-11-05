Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisinde o isme özel görev!
Galatasaray haberi: Süper Lig'in 13. haftasında sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı planını belirledi ve o isme özel bir görev verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar için Beşiktaş derbisi hayati bir önem taşıyor.
Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek ligde çıkışını sürdürmek istiyor.