Başkan Özbek, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için açılamayan olağanüstü genel kurulla ilgili açıklamada bulundu.

Derbide 50 bin kişinin üzerinde taraftarın statta olacağını aktaran Özbek, "Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum ve sahada başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Maça gelen taraftarlarımızın takımlarını desteklemesini, son saniyeye kadar Galatasaray'ın arkasında olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, açılamayan tüzük tadil kongresiyle ilgili, "Kongrenin açılabilmesi için belli bir nisap gerekiyordu. Bu da yaklaşık 900 kişiye yakın üyenin katılımı demekti. Maalesef sağlanamadı.Tüzükle ilgili konu Galatasaray'ın gündeminde her zaman olacaktır. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım genel kurula verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Özellikle Galatasaray'da olması gereken barış ve sevgi ikliminin daha da yukarılara taşınması için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bu tüzükle ilgili gerek divanda, gerekse camiada yorumlar olacaktır. Ona göre de biz çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

''CAMİAYA VERİLEN SÖZLER TEK TEK YERİNE GETİRİLİYOR''

Seçimden önce Galatasaray camiasına verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini anlatan Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Hem Mecidiyeköy hem de Kemerburgaz projesi seçilmeden evvel camiaya verdiğimiz sözler. Bunların içinde başta Galatasaray Adası da vardı. Adayı belli bir şekle getirdik. İnşallah geri kalan kısmını da bu süreçte tamamlayarak önümüzdeki sezon tamamı bitmiş bir şekilde hizmete açacağız. Mecidiyeköy'de de yetki almıştık. Hem de şimdi hem inşaata başladık hem de satışlara başladık. Galatasaray'a büyük bir destek verecek. Kemerburgaz'da inşaata başladık. Bunlar camiaya verdiğimiz sözler. Florya projemiz devam ediyor. Kısa sürede oradan da sonuç almayı bekliyoruz. Camiaya, bizi seçenlere ne söz verdiysek hepsini yerine getirmek için arkadaşlarımla son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah yönetimde kaldığımız sürece bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Maksadımız Galatasaray'a faydalı olmak. Galatasaray'ın özellikle finansal yapısını düzeltmek suretiyle ve Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcumuzu ödeyerek oradan çıkmak suretiyle Galatasaray'ın sürdürülebilir bir sportif başarı çizgisini yakalamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da bütün üyelerden destek bekliyoruz."