GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş derbisinde Icardi'nin hat-trick'i diğere takıldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekipte maçın yıldızı Mauro Icardi, attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Arjantinli futbolcu 3. golüne ise çok yaklaştı. Yıldız oyuncunun vuruşunda top direkten geri döndü.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 21:38