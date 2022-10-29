Galatasaray Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı!
Galatasaray Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray - Beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 14:53
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray-beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.