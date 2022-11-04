Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.
Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum ne?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak derbi maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu mücadele öncesi her iki teknik direktör de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi iki takımdaki son durum ne? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)
Galatasaray ile Beşiktaş, bugüne kadar 351 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 124 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 113 kez sahadan galip ayrıldı.
114 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu rekabette Galatasaray 490 gol bulurken, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.