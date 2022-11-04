Galatasaray Beşiktaş derbisinde dev prim! İki taraf kesenin ağzını açtı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki taraf da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Sarı kırmızılı ve siyah beyazlı yönetim de galibiyet için kesenin ağzını açtı. İki ekibin de yöneticileri, zafer primini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022- 12:40