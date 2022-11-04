Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, derbinin taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda başlayacak derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.