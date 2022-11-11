İspanya'dan bomba iddia! 'Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları için devredeler'

Futbolda devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlarda çalışmalar hız kazandı. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, stoper arayışında olan Sevilla'nın, Francisco Montero ve Victor Nelsson'u gündemine aldığı belirtildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Devre arasında kadrolarını güçlendirmek isteyen iki ekipte, ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda iki takımla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, bu sezon savunmada problem yaşayan Sevilla, Francisco Montero ve Victor Nelsson'u gündemine aldı.

Haberde, Sevilla'nın yaz transfer döneminde Nelsson'a olan ilgisinin ocak ayında da süreceği kaydedildi. Bunun yanı sıra İspanyol temsilcisine Beşiktaş'tan Francisco Montero'nun önerildiği yazıldı. Montero'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

Sevilla, sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katmıştı. İkilinin Sevilla'da yeniden buluşabileceği ve Monchi'nin transferi sonlandırmada kilit rol oynayacağı vurgulandı.

Victor Nelsson, bu sezon sarı kırmızılı formayla 12 maça çıktı. 24 yaşındaki stoper, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Danimarkalı futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Francisco Montero ise bu sezon siyah beyazlı forma altında yalnızca 4 maçta forma giyebildi. İspanyol stoper, 4 karşılaşmada 1 asist yaptı. 23 yaşındaki defansın Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'te sona erecek.