Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Mauro İcardi üzerine kuruyor.
Okan Buruk'tan oyuncularla toplantı! Derbi taktiğini belirledi
Galatasaray haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Genç teknik adam, derbi taktiğini de büyük oranla belirledi. İşte Buruk'un Beşiktaş derbisi talimatı... (GS spor haberi)
Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi'nin Beşiktaş derbisinde toplu buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına 'Topu İcardi ile buluşturun' talimatı verdi.
BURUK, MERTENS'E DE ÖZEL GÖREV VERDi
Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens'ten de özellikle 3. bölgede, ceza sahası içinde İcardi'yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli oyuncunun desteklenmesini istedi.