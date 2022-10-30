Galatasaray'dan Memphis Depay atağı! Transferde dev rakip

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun ikinci yarısı için hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sezon başında da ilgilendiği Memphis Depay'ı yeniden gündemine aldı. Barcelona cephesinden Depay transferine dair olumlu yanıt geldiği öğrenilirken, Galatasaray'a transferde dev bir kulüp rakip oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 13:07