Galatasaray'ın bu sezonki transferleri bir bir sahne almaya devam ediyor. Karagümrük maçına damga vuran isimse Milot Rashica idi.
Galatasaray o ismin bonservisini alacak! Kalmak istiyor
Galatasaray'a sezon başında Norwich City'den kiralık olarak gelen Milot Rashica, Fatih Karagümrük maçında gösterdiği performans ile adeta göz doldurdu. Yönetim ve teknik heyeti etkileyen Rashica için taraftar, "Bonservisini alın" kampanyası başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim bu doğrultuda harekete geçti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve etkili futboluyla beğeni toplayan oyuncu, Karagümrük karşısında da sağ kanatta forma giydi. Bu kez tam anlamıyla patlama yaptı. Dikine futbolu, klas pasları ve sert şutlarıyla taraftarları adeta büyüledi.
Spor yorumcularından da tam not aldı. Maçın 60. dakikasında Emre Taşdemir'e ceza sahası içinde harika bir asist yapan Kosovalı futbolcu, 3 kritik pas attı, isabetli 2 şut çekti. Müthiş oynayan Rashica'nın tek eksiği goldü.