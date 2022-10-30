KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten bedelsiz kadrosuna kattığı oyuncu için taraftarlar sosyal medyada "Bonservisi alınsın" kampanyası başlattı. 7 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro ücret alan Rashica yöneticileri de büyülerken tapusunun alınması için şimdiden İngiliz takımıyla masaya oturulması kararı alındı. Milot Rashica'nın da sarı-kırmızılı takımda kalmaya sıcak baktığı ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Kulübümle anlaşırsanız Florya'da devam etmeyi çok isterim" dediği öğrenildi.