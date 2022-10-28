Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ülkemiz, çocuklarımız için çok önemli bir gün.

Geçen haftanın hasarlarından biri oyuncu eksikliğiydi. Olumsuz anlamda eksildik. Buna takılmıyoruz. Bu hafta yeni bir hafta, yeni bir maç. Emre ilk defa maça çıkıyor. 3 Türk hakkından birini Emre ile kullandık. Çok çalıştı, antrenmanlarda, ona da güveniyoruz. Hücum anlamında bize de uyan bir oyuncu.

Rakibimiz gol de yiyen gol de atan bir takım. Güzel bir maç bekliyorum. Geçen hafta oynadığımız oyunu bu maçta oynayarak kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Burada da bize destek oluyorlar. Taraftarımızın göğsünü gererek gezmesi, övünmesi için yüzlerinin gülmesi için çalışıyoruz."