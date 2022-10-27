Galatasaray'ın geçen hafta Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar büyük tartışma yaratmıştı. Alanyaspor mücadelesi sonrası TFF'ye tepki gösteren sarı kırmızılılarda bir endişe daha yaşanmaya başladı. Cimbom'un, bu hafta karşılaşacağı Karagümrük müsabakasına Bahattin Şimşek atandı. Şimşek tayini camiada tedirginlik yarattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu, kararlarıyla Galatasaray-Alanyaspor maçının gidişatını değiştiren Ali Palabıyık'ı dinlendirme kararı aldı. Dün Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklanırken özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Palabıyık'a beklendiği gibi görev verilmedi. Alanyaspor maçı sonrası Başkan Dursun Özbek, "Bıçak kemiğe dayandı", Başkanvekili Erden Timur, "Nasıl bir kurgu olduğunu bugün herkes anladı" Okan Buruk ise, "Galatasaray Kulübü'ne karşı bir savaş başladı" açıklamaları yapmış ve Ali Palabıyık'a tepki göstermişti. Palabıyık'ın yönetimi hakem yorumcuları tarafından da beğenilmemişti.

BURUK'U OYUNDAN ATTI



Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın cuma akşamı Karagümrük'le oynayacağı karşılaşmaya Bahattin Şimşek atanırken bu durum da sarı-kırmızılı camiada tedirginlik yarattı. Şimşek, geçen sezon Galatasaray-Altay maçında, Berkan'ın vücudundan sekip eline gelen topta "DEVAM" kararı veren Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağırmıştı. Ayrıca 2020'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Gustavo'ya VAR'ın çağrısı ve uyarısına karşılık sarı kart vermekle yetinmiş, o dönem Başakşehir'de çalışan Okan Buruk'u da oyundan atmıştı. Dün sosyal medyada Şimşek'in Karagümrük maçına atanması çok konuşulurken, "Skandal kararlar devam edecek" şeklinde yorumlandı.