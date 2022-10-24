Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor. Yıldız ismin İspanyol ekibi Atletico Madrid'le anlaştığına yönelik çeşitli iddialar da gündeme gelmişti. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Ajansspor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için Atletico Madrid'le anlaştığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Erkut Söğüt, şunları dile getirdi:

Bu dedikodular çıkıyor. Ama gerçek değil. Öyle bir şey yok. Olsa bile kulüpler kendileri açıklama yaparlar. Zaten şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukuki olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli Takım'da da oynuyor. Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem; ama Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler. Kerem'in performansıyla ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair, yazılı bir görüşme talebi almadık. Şu işler resmi olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz.