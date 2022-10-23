Galatasaray'ın golü ofsayta takıldı! İşte pozisyon...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 3. dakikasında Mertens'in vuruşunda top Icardi'ye çarptı ve ağlara gitti. Ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı. İşte pozisyon... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2022- 20:13 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022- 20:23