Galatasaray'ın genç oyuncusu Yusuf Demir, kısa süre içinde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. 19 yaşındaki futbolcunun İtalyan ve Alman kulüplerinin takibinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yusuf Demir, Galatasaray'a henüz yeni transfer olmasına karşın Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunmaya devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray'ın 6 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptığı Yusuf Demir için İtalyan kulüpleri şimdiden takibe geçti.

Özellikle Sampdoria'nın sezon başında Galatasaray'dan önce transfer etmek istediği Yusuf Demir için halen ilgisinin olduğu belirtilirken, Torino ve Sassuolo'nun da Yusuf'u takip ettiği ifade edildi.

İtalyan kulüplerinin dışında Almanya'dan da bazı kulüplerin ilgisini çeken Yusuf Demir'in, özellikle Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in takip listesinde olduğu belirtildi. Alman kulüplerinin özellikle Yusuf'un Galatasaray'daki performansına göre hareket edeceği yazıldı.

Bu sezon Galatasaray forması ile 3 resmi maçta forma giyen Yusuf Demir, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.