Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Maalesef. Güzel giden bir oyun. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Böyle bir savaşın olacağını biliyorduk. Bu savaşta 2 puan kaybettik. İyi pozisyonları değerlendiremedik. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar.

Ali Palabıyık'a rağmen bol pozisyon bulduk ama maalesef olmadı. Galatasaray'a karşı net bir savaş başladı bunu görüyoruz. Sadece hakemler değil, dış etkenler de var.

Biz bu savaşın içinde varız, gerekeni yapacağız. Bu iş burada kalacak iş değil. Oyuncularımın emeklerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum.

Destek olalım diyoruz ancak mevcut düzende bu mümkün görünmüyor. Düzelecek gibi de durmuyor