Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Galatasaray sahasında Yeşilyurt DÇ Ofspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray ile Yeşilyurt DÇ Ofspor karşı karşıya gelecek. 3. tur maçında Kastamonuspor'u ağırlayan ve 7-0 ile tur atlayan Galatasaray, Yeşilyurt DÇ Ofspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YEŞİLYURT DÇ OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maç A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY - YEŞİLYURT DÇ OFSPOR MAÇI İZLE - CANLI