Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kastamonuspor'u 7-0'la geçen G.Saray'da fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı mutlu etti. Kayserispor maçının ilk 11'ini komple değiştirip yedeklerden oluşan bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk sergilenen futboldan memnun kaldı. Süper Lig'de şans veremediği isimleri ilk 11'de deneyen Buruk, alınan sonuç sonrasında tüm oyuncuları tek tek tebrik etti. Fotomaç'ın haberine göre; ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica ve Ross, sergiledikleri futbol ve attıkları gollerle tecrübeli teknik adamdan tam not aldılar.