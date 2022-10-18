Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Yusuf Demir'in sarı-kırmızılı takımdaki durumu tartışma konusu olmuştu. Demir, Kayserispor maçında da forma giymedi.



YUSUF DEMİR KADRODA YOK



Sabah'ın haberine göre, yönetimin Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için TFF'ye baskı kurduğu Yusuf Demir adeta kayıplara karıştı. Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu.

Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Büyük beklentilerin olduğu Yusuf'un ortadan kaybolması kafa karıştırdı.



GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADARDI?



Yusuf Demir 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Futbolcu için Rapid'e 6 milyon euro tutarın 5 taksitle ödeneceği ifade edilmişti. Futbolcu ise bu sezon 650 bin euro net ücret kazanacak. Sonraki 4 sezon ise her bir sezon 100 bin euro artış olacak şekilde futbolcunun kazancına zam yapılacak.