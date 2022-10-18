GALATASARAY HABERLERİ | Seferovic - Icardi ikilisi Diagne ve Mohamed'in gerisini kaldı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de 10. haftada Kayserispor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da özellikle sezon başında takıma dahil edilen Icardi ve Seferovic'in suskunluğu devam ederken takımdan ayrılan Diagne ve Mohamed ise yeni kulüplerinden gollerine devam ediyor. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 09:32