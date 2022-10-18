6 maçlık namağlup serisini Kayseri'de noktalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları ile toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı futbolcularına "G.Saray’a şampiyonluk için geldim. Siz de bu hedef doğrultusunda transfer edildiniz. Artık böyle kayıplar istemiyorum. Sezonu kupayla noktalayacağız." dediği öğrenildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligde istikrarı yakalayamayan G.Saray, Kayserispor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yol kazası yaptıklarını düşünen Teknik Direktör Okan Buruk, takımı kısa sürede ayağa kaldıracağına inanıyor. Tecrübeli hoca, etkili ayaklara sahip olan G.Saray'ın ligde Alanyaspor maçıyla çıkışa geçmesi için kolları sıvadı. Kayserispor karşılaşmasının ardından sert uyarılarda bulunan Buruk, bu kez takımın yıldız oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Mertens, İcardi, Mata ve Gomis gibi isimlerin başı çektiği görüşmede yıldız isimlerin performansı sorgulandı.

HEDEFE İNANCIM AZALMADI

Fotomaç'ın haberine göre G.Saray'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Okan Buruk, oyunculara da bu hedef için transfer edildiklerini hatırlattı. İpi göğüsleyeceklerine inandığını ifade eden tecrübeli hoca, "Bu hedefe olan inancım azalmadı. Lig uzun bir maraton, kayıplar yaşanacaktır. Önemli olan hatalardan ders çıkartmak. Sizin gibi yetenekli ve kariyerli oyunculardan daha iyi performans bekliyorum. Artık böyle kayıplar istemiyorum. Size güveniyorum, sezonu şampiyon olarak noktalayacağız" diyerek yıldızları motive etti.w