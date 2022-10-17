Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçından 1 puanla ayrılan Galatasaray'da, birçok yıldız futbolcu olmasına karşın oynanan futbol eleştiriliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Kayserispor maçındaki ilk 11'de değişiklikler yapacak ve o isimleri kesecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında alınan şok yenilginin ardından değişime hazırlanıyor. Maç sonrası şampiyonluk inancından hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen tecrübeli hoca, kadroda yeniden değişime imza atacak. Fotomaç'ın haberine göre; Radikal bir karar vererek Kayserispor maçında sisteminde revizyona giden Buruk, beklediği etkiyi alamadı. Savunmanın solunda uzun süredir yerli kullanması eleştirilerine kulak veren başarılı teknik adam, gelecek hafta burada yeniden yabancı tercihine dönecek. Patrick van Aanholt'u gözden çıkarttığı için Leo Dubois bu bölge için favori olarak gözüküyor. Orta alanda da Fredrik Midtsjö tercihinden sonuç alamadığı için Alanyaspor mücadelesinde Sergio Oliveira'yı ilk 11'e yazacak.

MERTENS YERİNE DÖNÜYOR

Takımın skor problemine hücum hattındaki isimleri değiştirerek çözüm bulamayan Okan Buruk, eski düzenin daha verimli olduğuna karar verdi. Fizik olarak kötü durumda gözüken ve Kayserispor karşısında dökülen Mata'yı kızağa çekmeyi düşünen Buruk, Mertens'i ise eski yerine alacak. Belçikalı oyuncu, kanat yerine 10 numarada şans bulacak. Kanatlarda ise sezonun eleştirilen ismi Kerem, son maçta hücumda aranan oyuncu oldu. Alanyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor. Yunus Akgün'ün de diğer kanatta şans bulacağı G.Saray'da ileri uçta da pivot forvet kullanma kararı verildi. İcardi'nin döküldüğü Aslan'da gözler Seferovic'te. Buruk, yeni düzende İsviçreli golcüyü bir adım önde görüyor.