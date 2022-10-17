Kayserispor yenilgisiyle sarsılan G.Saray'da, yeni transferlerin performansı da artık sorgulanmaya başlandı. Sezon başında büyük isimlere görkemli karşılamalarla imza attıran sarı-kırmızılılar, bu yıldızlardan beklediği performansı alamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Napoli'den transfer edilen Dries Mertens, 8 maçta süre alırken; 486 dakikada skora katkı yapamadı. Belçikalı oyuncu, Kayserispor maçında ise sadece 45 dakika sahada kalabildi. PSG'den kiralanan Mauro İcardi, 2 maçta süre alsa da beklentilerin uzağında kaldı ve gol katkısı veremedi. Forvette golleri sıralaması beklenen Haris Seferovic de 7 karşılaşmada sıfır çeken isimler arasında yerini aldı. Son 4 maçta yedek soyunan İsviçreli golcü, Kayserispor karşısında ise oyuna bile giremedi. G.Saray'ın yıldız transferlerinden Juan Mata da karavana yapanlar kervanına katıldı. 2 maçta şans bulan İspanyol yıldız, skora etki edemeyen oyuncular arasına girerek hayal kırıklığı yaşattı.