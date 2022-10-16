Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! Yenilen gollerde...

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı ve rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmada Galatasaray adına dikkat çeken bir istatistik vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 14:54