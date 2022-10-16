Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

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"Çanlar Galatasaray için çalıyor. Böylesine kaliteli oyuncuları transfer et ama futbol adına hiçbir şey ortaya koyama. Kabul edilemez… Bir ilk 45 dakika vardı ki Galatasaray sahada yoktu.

Çıkarken top kaybetti, orta sahada bir tane top kazanamadı, takım boyunu küçültemediler ve tabii art arda da iki gol yediler. Düşünebiliyor musunuz, Kayserispor'un sağ beki Onur, Galatasaray'ın ceza alanı hemen dışında Torreira'nın müdahale edemediği topu bomboş şutluyor. Yunus sahada yok, Mertens yok, adamını kovalamıyor. Icardi rakip stoperin kucağında kaybolmuş.

İlk sorum Okan Buruk'a… Bu takım niye 3 gün izin yaptı? Takımın fizik gücü yok, neredeyse tüm ikili mücadeleleri Kayserisporlular kazandı. Üstelik ahenk de yok. İkinci yarı Galatasaray baskı kurarmış gibi görünse de aslında sadece sağ taraftan Sacha Boey ve Barış Alper ile bir şeyler yapmaya çalıştılar, zaten son dakikalardaki gol de böyle geldi. Galatasaray'ın sol tarafı yok. Kazımcan için konuşmak çok erken ama G.Saray'ın sol beki çok daha fazla şeyler sergilemesi lazım. Sonuçta Galatasaray kaybetti ama asıl önemlisi, Okan Buruk artık ciddi ciddi tartışılmaya başlanacak.

Tartışanlar da haklıdırlar. Kağıt üzerinde böyle oyuncuları olan bir takım böyle kötü oynayamaz, böyle kötü mücadele edemez ve bu sonuçları alamaz. Hakem Arda Kardeşler'in bence iki tane kritik kararı var. İlki G.Saray'ın yediği ilk golden önce Sacha Boey'e faul yapılıp yapılmadığı. Bence ayaklar çarpışıyor, karar doğru. G.Saray'ın sayılmayan golünde de VAR hakemi haklı. Zira FIFA kuralına göre bir gol istemeden de olsa çarpma da olsa el ya da kolla atılmamalı. Sayılmayan golde top Barış Alper'in koluna çarpıp kaleye giriyor, iptal kararı doğru."