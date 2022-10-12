Galatasaray'da, iç transfer görüşmeleri devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'de anlaşma yakın! İşte sözleşme detayları
Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve başarılı bir performansın ardından Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takım genç oyuncunun sözleşmesini yenilemek isterken, anlaşmanın yakın olduğu ortaya çıktı. İşte sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Victor Nelsson'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak.